Mertens titolare in Napoli Roma? Un dato sorride al belga

Dries Mertens titolare contro la Roma: sì o no? Nelle ultime settimane l’attaccante belga si è dimostrato decisivo e fondamentale nell’economia del gioco del Napoli e i tifosi hanno chiesto a gran voce la sua titolarità nella sfida di Pasquetta contro i giallorossi.

Nella conferenza stampa di ieri, Luciano Spalletti ha parlato della possibilità di schierare dal primo minuto la coppia Mertens-Osimhen, aprendo a tale possibilità.

Napoli Mertens (Getty Images)

Mertens titolare contro la Roma: i numeri del belga

La titolarità di Mertens contro la Roma è messa in discussione solo dall’equilibrio che Luciano Spalletti vuole dare al gioco del Napoli. Perché in termini di numeri, ‘Ciro‘ meriterebbe di scendere in campo dal primo minuto contro i giallorossi.

In 18 presenze contro la Roma, infatti, Mertens ha messo a segno ben 9 gol e fornito 1 assist decisivo. La squadra capitolina è la terza vittima preferita di Mertens in Serie A, a parimerito con la Fiorentina e sotto solo Cagliari (10 gol) e Bologna (11 gol).