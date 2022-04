Insigne come Dybala, un aspetto accomuna i fantasisti di Napoli e Juventus

Mancano soltanto sei gare dall’addio ufficiale tra Lorenzo Insigne e il Napoli. Club e calciatore hanno deciso di prendere strade diverse, con il capitano azzurro che inizierà una nuova avventura professionale in Canada, al Toronto.

Ebbene l’edizione odierna de Il Mattino svela un retroscena sul mancato accordo per il rinnovo del contratto con gli azzurri. La trattativa con il Toronto – si legge – in realtà è iniziata lo scorso mese di ottobre con un incontro al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, seppur Insigne sperasse fino all’ultimo secondo in un accordo last minute.

FOTO: Getty – Insigne Napoli

E invece – racconta Il Mattino – l’offerta del Napoli per Lorenzo Insigne non è mai arrivata, neppure al ribasso. Zero. Un po’ come la Juventus ha deciso di operare nei confronti di Paulo Dybala, lasciato andare a parametro zero senza proporre nemmeno il rinnovo del contratto.