Ex di Napoli e Roma, Ciciretti: “Non potevo rifiutare gli azzurri. Per chi farò il tifo”

L’ex attaccante del Napoli, Amato Ciciretti, con un passato nelle giovanili della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Centro Suono Sport nel corso della trasmissione “Bar Forza Lupi”. L’attaccante del Pordenone, oggi in prestito al Como, ha così parlato dell’esperienza e del legame con le due squadre, facendo anche un pronostico in vista della sfida prevista per il giorno di Pasquetta. Ecco quanto evidenziato:

Amato Ciciretti

“Non ho rimpianti, però è chiaro che pensi spesso alla Roma perché è una delle cose più importanti che c’è. Mourinho? Sta lanciando dei giovani, però sono anche giovani forti. Zalewski è molto bravo, poi Mourinho lo sta valorizzando.

Napoli? Non potevo dire di no in quel momento, è stato giusto accettare. Rifarei quella scelta, nonostante poi sia sempre andato in prestito. Sfida con la Roma? È una partita sempre difficile, il Napoli si gioca il campionato e la Roma la Champions. Mi auguro che vinca la Roma“.