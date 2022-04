Papu Gomez da brividi: l’ha detto su Maradona e il Napoli!

Alejandro Gomez, centrocampista e attaccante del Siviglia, ha rilasciato una lunga intervista a Marca in cui si è soffermato anche su Diego Armando Maradona, che ha vestito la maglia del Siviglia nella stagione 1992-1993. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Papu Gomez

Gomez su Maradona e il Napoli

“Maradona? Per me è sempre stato un sogno giocare con una maglia che aveva indossato anche Diego, venire al Siviglia è stato dunque un sogno perché noi argentini abbiamo sempre visto questo club e il Napoli come le squadre in cui ha giocato con affetto e amore”.