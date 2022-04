Rinnovo Mertens, annuncio alla radio ufficiale: “Il Napoli lo chiamerà, ci sono le cifre!”

Carlo Alvino, noto giornalista, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” del prolungamento di contratto di Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Napoli rinnovo Mertens

“Il Napoli vuole prolungare il contratto a Mertens, in primis come debito di riconoscenza per quanto fatto dal calciatore belga con la maglia azzurra. Il Napoli già in passato puntò su di lui facendo partire Callejon. Mertens ha voglia di restare, il club crede che possa dare ancora tanto con questi colori. Il Napoli lo chiamerà al tavolo per una proposta annuale con opzione da 1,2 o 1,5 milioni a stagione. Poi vedremo in fase di trattativa se ci sarà l’inserimento di qualche bonus”.