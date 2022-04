Milan vicino alla cessione: affare da oltre un miliardo di euro!

Dopo le indiscrezioni diffuse nelle ultime ore da parte di Reuters, agenzia di stampa britannica, che ha raccontato del fondo del Bahrain InvestCorp in trattativa esclusiva con Elliott per acquistare il Milan, arrivano importanti conferme in merito anche dagli Stati Uniti.

FOTO: Imago – Milan

Secondo Bloomberg, agenzia di stampa statunitense, Investcorp sarebbe vicino all’acquisto del club rossonero per una cifra che si aggira intorno al miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari), secondo fonti vicine alla faccenda. Il fondo del Bahrain ha già investito in Italia con Gucci, Riva e Dainese. L’affare starebbe procedendo in maniera spedita e la conclusione potrebbe essere molto vicina.

Investcorp è un fondo di investimento fondato nel 1982 per consentire alle famiglie benestanti del Medio Oriente di investire in progetti nei mercati sviluppati. L’azienda ha uffici a New York, Londra, Bahrain, Abu Dhabi, Riyadh, Doha, Mumbai e Singapore.