Questione multiproprietà Napoli-Bari, parla De Laurentiis: “Puntiamo su questo”

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato:

“Promozione del Bari? Sono emozioni forti, dopo tanti anni, siamo tornati in una categoria consona per una piazza così importante. Vedere tutta questa gioia dei tifosi, ti apre il cuore. Polo del Sud? Si può creare, è molto bello vedere come il Meridione risponde con entusiasmo. Il Bari si è piazzato all’ottavo posto assoluto per presenze di tifosi, è importante portare in alto il Sud per rilanciare tutto il paese”.

“Regola sulla multiproprietà? La ritengo ingiusta, perché ci hanno permesso di iscriverci a quattro anni di campionati. Abbiamo investito tanto e portato in B una piazza così importante, poi cambiano le regole in corso d’opera dopo che abbiamo speso tanti soldi, puntiamo all’ammissione del nostro ricorso”.

“Obiettivo Serie A? Stiamo lavorando e pensando come affrontare al meglio il prossimo campionato, Bari è capace di creare molto interesse. Talenti del Napoli in biancorosso? Possibile valorizzare alcuni calciatori, abbiamo un bel bacino, quindi valuteremo ogni situazione”.

“Scudetto? Non ne parliamo più di tanto, mio padre ha la possibilità di arrivare fino in fondo. Ci sono sei finali da giocare, lui è molto concentrato, c’è lavoro ed entusiasmo, è bellissimo vedere il Napoli lassù”.