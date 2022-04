Cassano critica Ancelotti: “Non lo ha mai fatto nella sua carriera”

È senza dubbio un grande momento questo per Carlo Ancelotti. Il suo Real Madrid viaggia infatti a gonfie vele verso la conquista della Liga (trionfo che lo renderebbe il primo allenatore nella storia a vincere il campionato in cinque paesi diversi) mentre invece in Champions League ha appena raggiunto le semifinali.

C’è da evidenziare però la fatica con cui i blancos sono riusciti a prevalere nei quarti di finale contro il Chelsea: dopo la vittoria per 3-1 all’andata a Londra grazie alla meravigliosa tripletta di Benzema, la gara di ritorno è stata infatti molto più difficile del previsto, con gli inglesi che hanno sfiorato la grande impresa al Bernabeu risultando sconfitti solo dopo i tempi supplementari.

Real Madrid Chelsea

Questa fatica per portare a casa il risultato non ha convinto nemmeno Antonio Cassano, il quale, nel suo consueto appuntamento con la Bobo Tv, ha criticato aspramente l’allenatore emiliano, non gradendo la qualità di gioco espressa dal suo Real Madrid e definendolo fortunato.

Di seguito quanto riportato:

“Il Real Madrid gioca male, ma contro il PSG prima e col Chelsea poi ha avuto tanto tanto culo: e quello prima o poi finisce. In campionato il Real non gioca bene, se vedi il Barça, che è partito molto in ritardo, è un’altra musica. Ancelotti ti fa stare bene, ma non mi viene in mente neanche un calciatore che abbia valorizzato nella sua carriera“.