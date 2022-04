Problemi per un giocatore della Roma, il centrocampista è costretto al cambio: Napoli a rischio?

Per il Napoli, sarà fondamentale riprendersi dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina. Gli azzurri saranno attesi lunedì per la gara contro la Roma allo stadio Maradona: la corsa allo scudetto non è ancora finita e, perciò, bisognerà subito tornare alla vittoria.

I giallorossi si trovano però in un ottimo momento di forma, come dimostra la brillante vittoria ottenuta stasera nella gara contro il Bodo Glimt che gli ha permesso di staccare il pass per le semifinali di Conference League.

Nicolò Zaniolo

Assoluto mattatore della serata per la Roma è stato Nicolò Zaniolo, autore di una meravigliosa tripletta. L’esterno offensivo dei giallorossi però è uscito dal campo con qualche problema, dopo essersi seduto a terra toccandosi il polpaccio.

È probabile però che non si tratti nulla di grave ma solo di crampi, problemi che quindi non dovrebbero costringerlo a saltare la gara di lunedì allo stadio Diego Armando Maradona.

Infortunio Pellegrini

Anche il capitano Lorenzo Pellegrini si è accasciato a terra verso il 75′ toccandosi la caviglia destra: al suo posto è entrato Sergio Oliveira. Ma, anche in questo caso, sembra essere una sostituzione già programmata e non dovrebbe essere nulla di preoccupante in vista del match contro il Napoli di lunedì prossimo.

Tammy Abraham

Nel finale, anche Tammy Abraham è uscito dal campo, dopo aver sentito tirare la coscia sinistra. Sembra essere semplice stanchezza per l’attaccante inglese: Mourinho non dovrebbe avere problemi nemmeno in questo caso.