In otto a processo per la morte di Maradona: accuse pesantissime

La morte di Diego Armando Maradona è stato un evento che ha scosso profondamente tutti i tifosi del Napoli, oltre che gli appassionati di calcio di tutto il mondo. El Pibe de Oro ha segnato per sempre la storia del calcio con le sue giocate, le quali resteranno indimenticabili.

La sua scomparsa, tra l’altro, è avvenuta in un modo abbastanza improvviso e c’è il serio sospetto che si potesse fare qualcosa in più per curare la salute del fuoriclasse argentino.

Diego Armando Maradona

Morte di Maradona, le accuse choc ai suoi medici: “Comportamento temerario e negligente”

Il quotidiano La Gazzetta dello Sport segnala oggi un’importante novità: sono infatti 8 le persone che andranno a processo al termine delle indagini relative alla morte di Maradona. Gli accusati fanno tutti parte del personale medico che si occupava della salute del Pibe de Oro e ora rischiano pene tra i 5 e i 25 anni di reclusione.

Dalle conclusioni dei pm, emerge che gli imputati si sono comportati “in modo negligente e sconsiderato, incrementando di conseguenza i rischi per il paziente fino a determinare un fatale sviluppo che si sarebbe potuto evitare“. I pm parlano anche di “noncuranza e gravi omissioni che hanno di fatto costretto il paziente ad uno stato di abbandono“. Il comportamento degli imputati viene definito “temerario, negligente e superficiale” e si afferma che essi “hanno infranto ogni dovere e responsabilità nell’esercizio delle loro funzioni, mettendo in atto comportamenti dannosi e letali per la salute del paziente”.

La magistratura dovrà ora fissare la data del processo e il tribunale di competenza per cercare di fare luce su una vicenda piena di ombre.