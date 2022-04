Roma, Mourinho avverte il Napoli: “Vogliamo farlo al Maradona”

Il Napoli tornerà in campo lunedì per la gara contro la Roma, chiamato a reagire dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina.

I giallorossi però hanno dimostrato stasera tutte le loro qualità, schiantando il Bodo Glimt con un netto 4-0. Assoluto protagonista della gara è stato Nicolò Zaniolo, autore di una meravigliosa tripletta.

Roma- Bodo Glimt

Al termine della gara, l’allenatore della Roma Mourinho, oltre ad elogiare i suoi ragazzi per la grande prestazione offerta, ci ha tenuto anche a lanciare un messaggio in vista della prossima partita contro il Napoli, facendo capire quanto alla sua squadra le motivazioni non manchino affatto.

Di seguito l’estratto dell’intervista in questione:

“Adesso andiamo a Napoli, se il Napoli vuole vincere per vincere lo scudetto noi vogliamo vincere per finire quinti”.