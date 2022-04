Cessione Napoli o Bari per De Laurentiis, l’avvocato Grassani: “Il 4 maggio potrebbe esserci una novità”

Durante la trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mattia Grassani, legale del Napoli. L’avvocato ha spiegato la situazione sulla multiproprietà di Napoli e Bari da parte della Filmauro S.r.l, di proprietà della famiglia De Laurentiis. Di seguito le sue parole:

“Le regole riguardo le multiproprietà dovranno essere ridiscusse il 4 maggio. Il problema è che le due società sono di proprietà della Filmauro S.r.l. Anche se, secondo le dure normative attuali, neanche padre con le proprie risorse e figlio con le proprie risorse, separate, potrebbero avere due club differenti”.

Napoli, Aurelio De Laurentiis (Getty Images)

“In base alla normativa ad oggi in vigore, entro il 30 giugno 2024 uno dei due club dovrà essere ceduto. Noi cercheremo di evitarlo finché i due club non si troveranno in categorie diverse. Prima del caso Lazio-Salernitana, quest’anno, la regola era infatti questa. Se però il Bari dovesse essere promosso in Serie A la prossima estate, si ripeterebbe quanto visto questa stagione con le due società di Lotito”.