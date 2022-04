De Laurentiis venderà il Bari? Ci sono due possibili acquirenti

La città di Bari sta festeggiando la promozione in Serie B, arrivata dopo anni non certo felici per la tifoseria. Il club dichiarò l’auto-fallimento nel 2014, per poi essere escluso dalla Serie B nel 2018, per debiti, e retrocesso in Serie D. Acquistato dalla Filmauro S.r.l, già proprietaria del Napoli dal 2004, ne è diventato presidente Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio.

Secondo le regole sulla multiproprietà della FIGC, la famiglia De Laurentiis sarà costretta ad un certo punto a “scegliere” tra le due società. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, vi sarebbero già dei possibili acquirenti per il Bari: i fratelli Pasquale e Mino Casillo.

Aurelio De Laurentiis

I due, proprietari di Molino Casillo, leader internazionale del grano, sono stati presentati come main sponsor nell’antivigilia del match contro l’Avellino. La società hanno infatti sottoscritto un accordo biennale che va oltre la sponsorizzazione. Di seguito le dichiarazioni di Pasquale Casillo:

“Inizia un matrimonio felice, non c’è bisogno di guardare la fine. Non serve fretta, bisogna costruire basi solide: una piazza come Bari merita di tornare in Serie A e non lasciarla più“.