Spalletti sul Napoli: “C’è una squadra a cui dobbiamo grande considerazione”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha tenuto quest’oggi una lezione per gli studenti della Federico II per il ciclo di incontri dal titolo “Sport in Accademia“, che rientra nel programma F2 Cultura. Tra le altre cose, il tecnico di Certaldo si è soffermato sull’importanza dei suoi collaboratori:

FOTO: Spalletti

Spalletti: “Tutti sono fondamentali”

“Ho 7 collaboratori, compreso uno che ho preso dal Napoli (Peppe Santoro), una persona con grande umanità: abbiamo un bel rapporto. È colui che porta gli uffici in campo e l’area di rigore dentro gli uffici: proprio per questo ha la fiducia di tutti. Io mi fido dei miei collaboratori, e spero sempre che loro mi prendano il posto, soprattutto se sono bravi“.

“Noi abbiamo due squadre, quella che va in campo e quella dietro le quinte, che è molto più importante di chi va in campo. Tutti sono fondamentali, da chi ci alza la sbarra al campo la mattina fino a chi ci lava le maglie, che noi diamo loro sporche. A loro, per questo, va data una grande considerazione“.