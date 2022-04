Duro avviso a Spalletti: “Sbaglia le formazioni, De Laurentiis deluso”

C’è grande malumore nell’ambiente Napoli dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina. In tanti ritengono che questo passo falso possa rappresentare un addio alla lotta scudetto e anche Spalletti non ha negato un certo pessimismo al termine dalla gara, definendo la sconfitta contro i viola come una possibile sentenza sul campionato.

L’allenatore toscano si ritrova quindi ancora una volta al centro delle critiche non solo per le scelte di formazione, ma anche per questo modo di commentare la sconfitta, per alcuni forse un po’ troppo fatalista.

Foto: Getty Images- Luciano Spalletti

Corbo: “Spalletti non sa caricare la squadra, preferisco Dionisi e Italiano”

Nel corso della trasmissione 3tempo, in onda su TeleA, è intervenuto il giornalista di La Repubblica Antonio Corbo, il quale non si è risparmiato dal criticare apertamente Spalletti su entrambi i suddetti punti di vista.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Sconfitta come una sentenza? Sbagliando le formazioni sarà ancora peggio! Dalle sue dichiarazioni sembrava che il Milan avesse vinto 8-0 a Torino, usa troppo spesso immagini iperboliche come il Vesuvio dentro. Pensasse a non sbagliare le formazioni prima di tutto. Ieri Spalletti è stato insopportabile, un altro allenatore avrebbe invitato a non arrendersi e a lottare fino in fondo”.

“Ieri nella sua formazione c’era una contraddizione clamorosa: ha fatto un centrocampo di palleggiatori, ma ha giocato poi un abbondante uso di lanci lunghi. Handicap al Maradona? Non spiegabile. La verità è che il Napoli entra in campo scarico, in trasferta sembrano più concentrati. Per me Spalletti non li sa caricare, preferisco allenatori veri che sanno caricare la squadra in settimana come Dionisi e Italiano“.

“Ho motivo di ritenere che De Laurentiis sia rimasto molto deluso. Ama il calcio e senza dirlo vorrebbe vincere lo scudetto per scrivere il suo nome nella storia accanto a Ferlaino. Credo ci sia rimasto male perché vede sempre gli stessi errori. Il giudizio nel suo complesso rimane positivo, ma non può essere soddisfatto della partita contro la Fiorentina, è stata una serata triste”.