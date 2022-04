Ritorno a Napoli da brividi per Callejon: il gesto dei tifosi

Napoli-Fiorentina potrebbe essere una gara decisiva per gli equilibri di questo campionato, con gli azzurri che vogliono dare seguito al loro buon momento provando ad ottenere la quarta vittoria consecutiva e continuare a mantenere vivo il sogno scudetto.

Josè Maria Callejon

Questa gara rappresenta anche un’occasione per rivedere allo Stadio Diego Armando Maradona un grande ex come Josè Maria Callejon, il quale ha vestito la maglia azzurra per ben 8 anni, fra il 2013 e il 2020. In questi anni, Callejon è diventato uno dei giocatori più amati dai tifosi azzurri, in cui ha fatto dei suoi gol tagliando sul secondo palo su assist di Insigne un vero e proprio marchio di fabbrica.

I tifosi hanno dimostrato di non aver dimenticato queste emozioni, tributando all’esterno spagnolo un’ovazione al suo ingresso in campo: segno di un amore non scalfito dal cambio di maglia.