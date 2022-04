Il giornalista sicuro: “La Fiorentina spegne il sogno Scudetto del Napoli, deve farlo Spalletti!”

Arriva una brutta sconfitta per il Napoli nella gara casalinga contro la Fiorentina. Gli azzurri erano chiamati ad un successo per provare a credere ancora allo scudetto, ma invece escono dallo Stadio Diego Armando Maradona con 0 punti e il morale a terra.

Nel post partita si riflette sugli effetti di questa sconfitta e di quanto il Napoli possa ancora ritenersi in corsa per il titolo.

Foto: Getty Images- Luciano Spalletti

Ha provato a fare la sua analisi anche il giornalista Enrico Varriale, che con in un suo tweet si è dimostrato un po’ pessimista sulle quote scudetto del Napoli. Egli ha inoltre evidenziato le tante sconfitte casalinghe ricevute dagli azzurri in stagione, ritenendolo un dato su cui dover fare una riflessione.

Di seguito le parole di Varriale:

“Un’ottima Fiorentina spegne il sogno scudetto del Napoli. 2 ottime squadre giocano una grande partita come di rado si vedono nel nostro campionato. Spalletti deve riflettere sulla 5a sconfitta interna della squadra, comunque protagonista di un grande campionato”.

