Paura per Koulibaly nel riscaldamento di Napoli-Fiorentina: l’accaduto

Napoli e Fiorentina sono in campo per il riscaldamento in attesa del fischio d’inizio del match, fissato per le 15.

La gara sarà fondamentale per gli equilibri della classifica della Serie A, con il Napoli chiamato ad ottenere i tre punti per provare a mantenersi in scia per lo scudetto e la Fiorentina ancora alla caccia di punti utili per una qualificazione ad una coppa europea.

Kalidou Koulibaly

C’è stato però un momento di apprensione durante il riscaldamento, riguardante uno dei leader della rosa azzurra, cioè Kalidou Koulibaly.

Il senegalese, infatti, ha preso un colpo al ginocchio mentre si scaldava e ciò ha generato qualche secondo di panico al Maradona. Koulibaly si è però subito rialzato: nulla di grave, sarà regolarmente in campo per guidare la retroguardia azzurra in questa fondamentale partita.