Niente allenamento per Rrahmani, arriva l’annuncio di Spalletti sulle sue condizioni

La partita di domani contro la Fiorentina sarà importantissima per provare a credere ancora allo scudetto.

Gli azzurri però dovranno fare ancora i conti con qualche assenza: infatti sono praticamente sicure le assenze di Ounas, Di Lorenzo, Petagna e Malcuit, i quali si sono allenati ancora a parte oggi, mentre sarà squalificato Anguissa.

Foto: LaPressex- Amir Rrahmani

Spalletti annuncia: “Rrahmani è disponibile per domani”

C’è incertezza invece relativamente alle condizioni di Rrahmani, che ha saltato l’allenamento di oggi a causa di un leggero stato influenzale. Non è chiaro se potrà scendere in campo o no domani pomeriggio.

Spalletti, nella conferenza stampa di oggi, ha fatto chiarezza sulla situazione del difensore kosovaro, considerandolo convocabile per la partita di domani.

Rrahmani è convocabile per domani?

“Rrahmani ha solo un leggero stato influenzale, è disponibile per domani. È stata una precauzione quella di mandarlo a casa, abbiamo deciso di non farlo allenare per non fargli prendere la febbre. È convocabile per domani”.