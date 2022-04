Spalletti tranquillizza tutti su Osimhen: “Sta bene, la sua assenza ci ha fatto capire una cosa”

Importantissimo contro la Fiorentina sarà il ritorno in campo di Victor Osimhen, nonostante la sua assenza nell’ultima gara contro l’Atalanta per squalifica non abbia avuto effetti sul risultato finale. Vanno ricordate però le sue straordinarie prestazioni nelle due gare precedenti, dove era stato autore di due doppiette.

Nella conferenza stampa di oggi, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato proprio dello stato di forma dell’attaccante nigeriano, le cui condizioni avevano destato un po’ di preoccupazioni in settimana. Ci aveva pensato però Osimhen stesso a tranquillizzare tutti, affermando sui social di stare bene e di essere pronto per scendere in campo contro la Fiorentina.

Foto: Getty Images- Victor Osimhen

Spalletti: “Senza Osimhen abbiamo capito quanto sono forti gli altri”

Di seguito un estratto dell’intervista:

Come sta Osimhen?

“Osimhen sta bene, a inizio settimana c’è stato questo avvertimento in un gesto nella partitina. Abbiamo deciso di staccare, avendo altri allenamenti a disposizione. Negli ultimi allenamenti è andato forte, domani ci sarà“.

“Non averlo a disposizione, ci ha aiutato a capire la qualità dei giocatori che abbiamo in squadra. Non averlo ci ha confermato quanto sono forti Mertens e Petagna. Zanoli ha fatto il Di Lorenzo. Lozano ed Elmas sono entrati dopo e hanno chiuso la partita. Non spingete troppo Osimhen, altrimenti esce dalla squadra, ma lui deve stare all’interno”.