Spalletti spiazza tutti: “Ho usato Italiano come esempio per la mia squadra!”

Napoli-Fiorentina sarà anche la sfida fra Luciano Spalletti e Vincenzo Italiano. I due sono fra gli allenatori che hanno ricevuto più complimenti in questo campionato e fra loro c’è un rapporto di grande stima, come confermato proprio dall’allenatore dei viola nella sua conferenza stampa.

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Spalletti ha parlato proprio del tecnico dei viola e di quanto la partita tattica contro di lui possa rivelarsi difficoltosa.

Napoli’s Italian head coach Luciano Spalletti looks on prior to the Italian Serie A football match between Napoli and Udinese on March 19, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Spalletti ricorda la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina: “Fa da esempio”

Di seguito un estratto riportato dalla nostra redazione:

Quali sono le insidie per domani e cosa le intriga del lavoro di Italiano?

“Vanno dati meriti alla società: hanno lavorato bene sul mercato e sulla scelta dell’allenatore. Per le insidie bisogna andare a vedere la gara di Coppa Italia dove abbiamo preso 5 gol in casa. Italiano aveva grinta anche in 9 vs 10 all’ultimo minuto con tre gol avanti: questo è il modo corretto per dare la determinazione giusta alla squadra“.

“Loro vogliono proporre un calcio moderno, un calcio veloce, un calcio fatto di pressioni alte e di avvolgimento di gioco sulle catene esterne, attaccano molto dalle fasce. Sarà una partita difficilissima, ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare, vogliamo provare a vincerla. Però in casa ne abbiamo presi 5 l’ultima volta, quindi la difficoltà c’è tutta per la partita di domani”.