Napoli, il pericolo Fiorentina e un clean sheet da ritrovare

Il Napoli attende la Fiorentina a Fuorigrotta per la 32esima giornata di Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti vogliono continuare a far bene per restare sulla scia di Inter e Milan fino al termine della stagione. E solo una vittoria contro i Viola di Vincenzo Italiano può dare lo slancio per le ultiem 6 partite che verranno.

Ma la Fiorentina è pericolosa, tanto – lo si è visto in Coppa Italia, per esempio – e ha tanto da dare ancora fino alla fine per rincorrere il sogno europeo.

Napoli Ospina (Getty Images)

Napoli, contro la Fiorentina serve un tornare al clean sheet

Il Napoli è la miglior difesa della Serie A. Ma negli ultimi due mesi ha sempre subìto almeno un gol. L’ultimo clean sheet è arrivato in trasferta, al Penzo di Venezia per lo 0-2 firmato Osimhen–Petagna. Da lì in poi 9 partite consecutive (tra Europa League e Serie A) con almeno un gol al passivo.

E da domani servirà chiudere di nuovo con il lucchetto la porta di David Ospina per avere maggiori possibilità di vittoria e sempre più sicurezza nei propri mezzi. Anche perché, statisticamente, è quasi sempre la squadra con la miglior difesa a vincere lo Scudetto.