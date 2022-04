Inter, Inzaghi: “Abbiamo una cosa in più di Milan e Napoli”

L’Inter di Simone Inzaghi vince contro il Verona, scavalca momentaneamente il Napoli in classifica e si piazza a -1 dal Milan capolista. Al termine della sfida di San Siro, il tecnico dei nerazzurri ha analizzato la vittoria e la “nuova” classifica ai microfoni di DAZN.

“Abbiamo preparato bene questa gara perché conosciamo le forze del Verona. Ha il secondo miglior attacco, viene da un periodo molto importante e non era semplice. La squadra ha fatto la partita che doveva fare e ha dato continuità alla vittoria di Torino”.

La testa ha fatto la differenza? “Penso di sì, è fondamentale avere la testa pronta. Nelle ultime partite non erano venuti i risultati e la testa era pesante. Le squadre che stanno là in alto hanno passato lo stesso periodo nostro. Oggi ci eravamo detto di dover dare continuità alla vittoria di Torino altrimenti non avremmo fatto niente”.

Inter, Inzaghi: “Napoli e Milan? Abbiamo una vittoria in più”

Lo Scudetto è l’argomento più caldo per la Serie A: Milan e Napoli daranno filo da torcere all’Inter ma Simone Inzaghi resta fiducioso per le ultime partite.

Scudetto? “La fiducia in questa squadra ce l’ho sempre avuta perché so il percorso che stiamo facendo. Conosco anche i rischi che ho preso a luglio andando a prelevare la squadra campione d’Italia con qualche pedina in meno. Però sapevo di trovare un grande pubblico, una società che voleva dare continuità ad uno Scudetto e con sacrifici e lavoro duro ci giocheremo le ultime 7 partite”.

Cosa avete più di Milan e Napoli? “La vittoria in questa giornata. Penso che in queste partite ci siamo equivalsi tutti, siamo tutte lì e ci sarà da lottare in ogni gara perché le insidie ci sono in ogni partita“.