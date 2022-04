Flash mob contro la guerra: accadrà al Maradona prima di Napoli-Fiorentina

Il Napoli sarà atteso domani dalla gara casalinga contro la Fiorentina, importantissima per provare a restare ancora in corsa per lo scudetto.

Impossibile pensare però solo al calcio in un periodo così buio per l’umanità, dove le immagini dell’invasione russa in Ucraina creano quotidianamente sgomento e incredulità. Ogni occasione diventa così utile per provare a manifestare un messaggio di pace, nella speranza che riesca a prevalere il buon senso e si riesca a porre fine a questa insensata guerra.

Stadio Diego Armando Maradona

Napoli-Fiorentina, organizzato un flash mob per la pace prima del match

Diventa così di grande impatto l’iniziativa promossa da Radio Kiss Kiss in collaborazione con la società. Verrà organizzato infatti allo stadio Diego Armando Maradona un flash mob per la pace, che si svolgerà prima della gara contro la Fiorentina.

Anche il palinsesto settimanale di Radio Kiss Kiss sarà ridisegnato e dedicato al messaggio “Stop War”. In più, la radio trasmetterà una programmazione musicale esclusiva con le canzoni pacifiste più celebri della storia della musica.