Pioli polemico: “Sarebbe giusto farlo con le squadre coinvolte nella lotta scudetto”

Il campionato di Serie A di quest’anno è davvero combattuto, con le prime tre squadre, cioè le due milanesi e il Napoli, che si ritrovano raggruppate in appena 4 punti. In vetta in questo momento c’è il Milan, che però non si trova in un momento di forma molto positivo. I rossoneri stanno avendo infatti tante difficoltà in fase offensiva, con appena 3 gol realizzati nelle ultime 4 partite.

Dopo aver ottenuto 3 vittorie di misura di fila, la squadra di Pioli non è riuscita ad avere la meglio sul Bologna nell’ultima gara di campionato giocata lunedì sera. Il Milan si presentava a questo match con la pressione di dover rispondere alle vittorie di Napoli e Inter, avvenute nelle difficili sfide contro Atalanta e Juventus.

Foto: Getty Images- Stefano Pioli

Pioli: “Sarebbe corretto se giocassimo allo stesso orario di Inter e Napoli”

L’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli, nella conferenza stampa di introduzione alla gara contro il Torino di domani, ha mostrato di non aver gradito la scelta di far giocare il Milan dopo tutte le altre in squadre in lotta per lo scudetto, cosa accaduta nello scorso week end di campionato e che si ripeterà anche nel prossimo.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Credo che sarebbe corretto che tutti giocassimo allo stesso orario ma giocare prima o dopo non fa la differenza. Se vuoi vincere lo scudetto, devi avere una mentalità vincente ma giocare allo stesso orario sarebbe la cosa migliore“.