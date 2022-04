Careca: “Maradona a Napoli era come un prigioniero”

Antonio Careca, storica stella del Napoli, a La Nacion ha rilasciato un’intervista in cui si è soffermato anche sul suo rapporto con Maradona e su quello di Diego con la città partenopea.

“Diego aveva un cuore enorme, era speciale. Era un leader che si preoccupava molto per gli altri. Ha combattuto per chi stava in panchina, per chi andava in banca e per il massaggiatore“.

Maradona Careca

Careca su Maradona: “Era prigioniero, lo facevo uscire io”

Antonio Careca, poi, ha raccontato un retroscena sulla vita mondana di Maradona a Napoli. El Pibe de Oro era amato da tutti e i tifosi erano, ovviamente, molto “pressanti” per cercare di incontrarlo.

“Per Diego uscire a fare una passeggiata era un’avventura. I tifosi facevano la guardia alla porta di casa, era come un prigioniero. Io lo facevo uscire travestito con barbe finte o nascosto nel bagagliaio della mia auto. Saliva nella mia macchina, uscivamo, poi scendeva e andava su un’altra macchina“.