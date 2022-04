Non solo Mancini: un’altra brutta notizia per Mourinho in vista del Napoli!

Nella giornata di ieri la Roma ha affrontato il Bodo Glimt nella sfida per i quarti di finale, uscendo sconfitta dal campo con un risultato finale di 2-1 per la squadra di casa.

Oltre a complicare il passaggio del turno, la formazione di Mourinho nel corso della partita ha subito anche due infortuni importanti ai danni di due titolari. Si tratta del difensore Gianluca Mancini, costretto ad uscire nel corso del match a causa di un infortunio al ginocchio, che si sottoporrà oggi agli esami strumentali, e di Tammy Abraham.

FOTO: Getty Images, Abraham

L’attaccante giallorosso ha giocato l’intero match, ma ha accusato qualche colpo di troppo, che lo ha portato a zoppicare nella giornata di oggi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è da escludersi un turno di riposo contro la Salernitana per provare ad avere il giocatore a disposizione per il ritorno contro il Bodo e per la sfida di Pasquetta contro il Napoli.

Le condizioni del giocatore, però, sono da monitorare, perché la sua assenza potrebbe anche prolungarsi e portarlo a saltare la gara al Maradona.