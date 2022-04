Tegola per Mourinho, a rischio un titolare per Napoli-Roma

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Bodø/Glimt-Roma, gara valida per l’andata dei quarti di finale di UEFA Conference League.

Tra le altre cose, il tecnico giallorosso si è soffermato sulle condizioni fisiche di Gianluca Mancini, costretto ad uscire durante il corso del match per un infortunio al ginocchio. Di seguito quanto dichiarato in merito dallo Special One:

FOTO: Imago – Mancini Roma infortunio

Mourinho sulle condizioni di Mancini

“L’infortunio di Mancini è importante, non sta bene. Dobbiamo ringraziare chi decide di farci giocare partite su campi sintetici come quello di Bodø“.