Nazionale, un ex obiettivo del Napoli tra i possibili convocati di Mancini

Marcos Senesi, difensore del Feyenoord, potrebbe presto vestire la maglia della Nazionale italiana. Il centrale classe 1997 è nato in Argentina, ma possiede anche il passaporto italiano per l’origine dei suoi parenti. Dopo aver giocato con le albiceleste U-20 e U-23, non ha mai esordito con la prima squadra.

FOTO: Senesi Feyenoord

Roberto Mancini avrebbe così la possibilità di convocarlo in azzurro per i prossimi impegni della Nazionale a giugno. La gara in cui potrebbe esordire sarebbe proprio contro l’Argentina, nella sfida tra vincitrici continentali in programma a Wembley.

Grazie alle sue buone prestazioni, il difensore è finito nelle liste di diversi top club d’Europa (tra cui Juventus, Roma, Fiorentina ecc.) ed era stato monitorato anche dal Napoli. Il contratto del difensore scade nel 2023 e, salvo sorprese, dovrà lasciare il Feyenoord, club in cui è arrivato nel 2019 dal San Lorenzo in cambio di sette milioni di euro.