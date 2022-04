Italia-Macedonia del Nord, Elmas spiazza tutti: “Non lo abbiamo meritato!”

Il centrocampista del Napoli, Elijf Elmas, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Il macedone è tornato a parlare dell’eliminazione della Nazionale Italiana durante i playoff mondiali, avvenuta proprio per mano della sua Macedonia del Nord. Il centrocampista azzurro quel 24 marzo era convocato, ma indisponibile perché squalificato, e a Radio Goal ha spiazzato tutti con le sue dichiarazioni.

“Per il mio paese è stato un sogno. Eravamo molto felici. Mi è dispiaciuto per i tanti amici che ho in Italia e penso che loro meritavano di andare al mondiale. Hanno fatto una grande partita contro di noi, ma il calcio è così. Non vincono sempre i più forti”