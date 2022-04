Ritiro Higuain, il Pipita smentisce il padre: la verità sull’addio al calcio

Gonzalo Higuain ha smentito la notizia fatta circolare nella giornata di oggi, in un intervista su TNT Sports, dal padre: non si ritirerà alla fine di questa stagione. L’ex Real, Napoli e Juve, che in questo momento milita in MLS, all’Inter Miami di Beckham, ha parlato ai microfoni della stessa squadra della Florida. Di seguito le sue parole:

“Credo che abbia capito male, non ho mai detto che mi sarei ritirato. Quando prenderò questa decisione sarò io a comunicarlo”.

Inter Miami, Gonzalo Higuain

Un malinteso, quindi, tra lui e suo padre, con il Pipita che continuerà la sua avventura americana. Ancora non è chiaro se vorrà ritirarsi in Argentina, magari nel River Plate in cui esordì ad appena 17 anni. Quel che sembra certo è che la carriera del record man di gol in una stagione di Serie A, 36 con il Napoli nel 2015/2016, non finirà quest’estate.