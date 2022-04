Higuain, futuro a sorpresa: annuncio del padre

Gonzalo Higuain, uno dei calciatori più discussi di sempre in maglia azzurra, non per quanto fatto sul campo ma per il modo in cui ha lasciato squadra e città per trasferirsi alla Juventus, sembra aver preso un’importante decisione sul suo futuro. L’attaccante 34enne, ha vestito le maglie di Napoli, Juventus e Milan in Serie A, raggiungendo proprio in maglia azzurra il record di gol del nostro campionato, mettendo a segno 36 reti nella stagione 2015/2016.

Higuain, che si è trasfrito in America nell’estate del 2020 vestendo la maglia dell’Inter Miami in MLS, ha preso la decisione di ritirarsi alla fine della sua esperienza oltreoceano, come confermato dal padre ai microfoni di TNT Sports: “Ritorno di Gonzalo in un club argentino? No, si ritirerà alla fine di questa stagione. O almeno è quello che mi ha detto”.

Argentina, Gonzalo Higuain (Imago)

Higuain: i numeri in carriera

Gonzalo Higuain ha esordito con la maglia del River Plate a soli 17 anni, il 29 maggio 2005 agli ordini di mister Leonardo Astrada. El Pipita ha iniziato un lungo percorso che l’ha portato in Europa a vestire le maglie di alcuni dei club più importanti al mondo:

River Plate (2005-2007 in prima squadra, dopo gli otto anni di settore giovanile, 15 reti in 38 presenze);

Real Madrid (2007-2013, 121 reti e 56 assist in 264 presenze);

Napoli (2013-2016, 91 reti e 26 assist in 146 presenze);

Juventus (2016-2018-2019, 66 reti e 16 assist in 149 presenze);

Milan (2018-2019, 8 reti e 3 assist in 22 presenze);

Chelsea (2019, 5 reti in 18 presenze);

Inter Miami (15 gol e 9 assist in 44 presenze).