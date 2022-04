Osimhen concentrato sul Napoli: la mossa che fa felice Spalletti

Victor Osimhen è tornato ad allenarsi assieme alla squadra dopo non aver partecipato alla trasferta di Bergamo per squalifica. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante nigeriano svolgerà del lavoro extra oggi a Castel Volturno.

FOTO: Imago – Osimhen Anguissa Di Lorenzo Insigne Napoli

Napoli-Fiorentina, Osimhen scalda i motori

Nella giornata di ieri Osimhen ha partecipato alla canonica partitella del lunedì con chi non ha giocato domenica contro l’Atalanta. Alla seduta erano presenti sia i componenti della prima squadra che quelli della Primavera non impiegati allo Gewiss Stadium.

Per la giornata di oggi, invece, Luciano Spalletti ha indetto un giorno di riposo per gli azzurri. Osimhen, però, avrebbe declinato la proposta: il numero 9, infatti, si allenerà da solo al centro sportivo di Castel Volturno per farsi trovare al meglio in vista della prossima partita casalinga contro la Fiorentina.