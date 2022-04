Cessione Napoli o Bari: “De Laurentiis deciso”, c’è la rivelazione in diretta

Antonio Corbo, noto giornalista, ha svelato ieri sera, nel corso nel programma “Terzo Tempo” su Tele A, degli importanti particolari riguardo il futuro del Napoli e del Bari sotto la gestione De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato:

“In questi giorni si sta parlando tanto delle future scelte della famiglia De Laurentiis ma si fa un errore. Dietro Napoli e Bari c’è la Filmauro, questo è il nodo più importante della vicenda.

Ci sono fondi di investimento che si stanno interessando alla Filmauro – e non al Napoli in quanto tale – perché è proprietaria dei diritti di centinaia di film e serie tv e detiene i diritti dei 7 anni di Maradona a Napoli, elemento molto importante e che in pochi conoscono. Chiunque volesse produrre dei contenuti riguardo quel periodo storico di Diego a Napoli dovrebbe passare per la Filmauro.

FOTO: Imago – Napoli De Laurentiis

Corbo: “De Laurentiis non lascerà il Napoli”

“L’appeal dei fondi di investimento verso De Laurentiis nasce proprio per questi motivi e per altre operazioni di marketing da compiere negli anni a venire e non esclusivamente per ragioni di campo.

Per questa serie di motivi è molto più probabile che si abbandoni la pista Bari rispetto a quella che lega la Filmauro al Napoli“.