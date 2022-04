Pioli recrimina: “Scudetto? Ora abbiamo solo un obiettivo. Occasione sprecata”

Il Milan frena nel monday night contro il Bologna. I rossoneri dovevano rispondere alle vittorie di Napoli e Inter di ieri ma non sono riusciti a sbloccare la partita e escono da San Siro solo con un deludente 0-0.

Nel corso del post partita in onda su Sky, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha espresso tutta la sua delusione per questo brutto passo falso, che rischia di pesare enormemente sugli equilibri della lotta scudetto.

Milan Pioli

Milan, Pioli rammaricato: “Non siamo riusciti a trovare il guizzo”

“Credo sia abbastanza facile l’analisi della partita di stasera: non siamo riusciti a trovare un guizzo, una giocata giusta. La squadra ha fatto la partita, l’avversario si è difeso bene e se non la sblocchi diventa complicato. Abbiamo giocato con intensità, concedendo poco. Ci è mancato il guizzo”.

“Freno mentale? Lo escludo totalmente, la prestazione è stata quella giusta anche per qualità. È mancato qualcosa solo nei 20 metri finali. Nell’ultimo periodo stiamo segnano poco ma non eravamo né troppo carichi né presuntuosi. Ci è mancato solo il guizzo, non ho niente da dire alla squadra che di cercare di essere più lucidi“.

“Mi aspetto queste difficoltà per ogni squadra, non nascondo che sulla carta poteva sembrare un weekend favorevole per noi dove potevamo aumentare il vantaggio ma lo abbiamo diminuito. Il campionato sarà però da lottare fino alla fine, fino alle ultime giornate, dobbiamo pensare solo alle prossime gare“.

“Occasione mancata? È chiaro, giochiamo per vincere e abbiamo giocato davanti a dei tifosi fantastici. È un’occasione mancata e la valuteremo bene per fare meglio. Ora stiamo già pensando al Torino, ha fermato anche la Juve ed è una squadra che gioca con grande intensità”.