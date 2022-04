Kvaratshkhelia al Napoli? Paragone da urlo dell’ex allenatore

Sono sempre più insistenti le voci di mercato che accostano al Napoli l’esterno georgiano Khvicha Kvaratskhelia: a quanto pare, nelle idee del ds Giuntoli dovrebbe essere lui il sostituto di Lorenzo Insigne. Kvaratskhelia è tornato in patria, alla Dinamo Batumi, a seguito della sua rescissione con i russi del Rubin Kazan a causa del caos generato dall’invasione russa in Ucraina.

Ha parlato molto bene di lui il suo ex allenatore ai tempi del Lokomotiv Mosca, Yuri Semin, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Egli non ha dubbi nel ritenere l’esterno georgiano come un sostituto all’altezza di Lorenzo Insigne.

Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

L’ex allenatore di Kvaratshkelia non ha dubbi: “Sotituto perfetto di Insigne”

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

Insigne? “È il suo sosia calcistico, è un giocatore dribblomane, tecnico e geniale. Da lui ti aspetti sempre qualcosa. Ricordo che dopo un paio di sedute un giocatore mi chiese di farlo giocare titolare: non sembrava un ragazzo di 18 anni. Se il Napoli lo prende, fa un bel colpo“.

“Prima di prenderlo dal Rustavi, club georgiano, mi fecero vedere dei filmati. In uno di questi prende palla sulla linea dell’out, a centrocampo, salta 4 giocatori e segna a porta vuota, con la tranquillità di chi aveva già fatto più e più volte quelle cose. Ovviamente ho detto che era da prendere”.

“Lui si accentra e calcia col destro, ha lo stesso marchio di Insigne. Sarebbe il sostituto perfetto. 4-2-3-1 o 4-3-3 non fa differenza. Basta dargli la fascia. Gli consiglio di imparare subito l’italiano e adattarsi all’ambiente. Napoli è magica, ti coccola e ti porta in alto. L’ideale per calciatori estrosi come lui”.