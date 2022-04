Jesus: “Siamo riusciti a capirlo subito! Continueremo a farlo nel secondo tempo”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN all’intervallo di Atalanta-Napoli, gara valida per la 31ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Juan Jesus

Atalanta-Napoli, Juan Jesus all’intervallo

“Giocare qui non è mai facile, l’Atalanta è una squadra di qualità, ma abbiamo capito subito come fare per ribaltare la partita visto che all’inizio abbiamo sofferto. Abbiamo sofferto, ma abbiamo sofferto bene. Dobbiamo continuare a giocare il nostro calcio, palla a terra, è il modo più sicuro per portare il risultato a casa”.