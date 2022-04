Frosinone, Angelozzi: “Conosco già il futuro di Zerbin”

Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport, soffermandosi anche su Alessio Zerbin.

Il calciatore, di proprietà del Napoli, è protagonista di un’ottima stagione in maglia ciociara, tant’è che si parla di una possibile ‘promozione’ in casa azzurra in vista del prossimo anno.

Zerbin Frosinone

“Parliamo di un ragazzo di grande prospettiva”, ha dichiarato il dirigente nel corso del suo intervento. “Vanno fatti i complimenti al Napoli perché si ritroverà un giocatore forte”.

Anche lo stesso club azzurro è rimasto impressionato dal rendimento di Zerbin, meditando così su quella che può essere la scelta migliore possibile per valorizzarlo. Non si esclude, tra le altre cose, un possibile nuovo prestito, ma questa presso un club di Serie A per accrescere il bagaglio di esperienza del giocatore.

Francesco Fildi