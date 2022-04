Spalletti: “Mertens domani dovrà dimostrare chi è anche a lui”

Alla vigilia di Atalanta–Napoli, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della sfida del Gewiss Stadium. Tra i vari temi affrontati, una parentesi su Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Mertens Napoli

Spalletti: “Mertens dovrà dimostrarlo domani”

Mertens? “Ama questa città. Ha voglia di far bene, amore per i tifosi e deve anche dimostrare a Ciro Romeo di che pasta è fatto suo papà come calciatore. Ha questo tifoso in più. E poi pochi stranieri si sono integrati come lui in una città e con una tifoseria. Spero che domani presenti il conto di tutte quelle volte che non l’ho scelto e invece avrebbe potuto giocare. Lui è uno di quelli che può cambiare le sorti della partita. Incita sempre i compagni, è uno dei leader dello spogliatoio“.