Spalletti elogia Di Lorenzo: “Unico ed inimitabile per un motivo”

Alla vigilia di Atalanta–Napoli, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della sfida del Gewiss Stadium. Tra i vari temi affrontati, una parentesi su Giovanni Di Lorenzo. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Di Lorenzo Napoli

Spalletti su Di Lorenzo

Di Lorenzo? “Zanoli non ha giocato fino ad ora perché ha davanti Di Lorenzo che è la rappresentazione continua di quello che è il terzino moderno. Si modella quotidianamente su quello che deve fare di più rispetto al giorno prima. Zanoli me lo immaginavo titolare in una partita contro una squadra forte come l’Atalanta. Malcuit ha recuperato e siamo nelle condizioni di coprire il ruolo e di avere molte delle qualità che ha Di Lorenzo. Da completare sicuramente, perché al livello di Di Lorenzo si arriva in pochi, però“.