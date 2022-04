Palomino ‘sfida’ il Napoli: “Battere gli azzurri significherebbe una cosa”

Il difensore dall’Atalanta, José Palomino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di LeoVegas.News, Digital Content Partner del club nerazzurro, in vista della sfida di domani contro il Napoli.

Una partita di particolare importanza per gli azzurri così come per gli uomini di Gasperini, chiamati a restare agganciati al treno Champions.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 04: Merih Demiral of Atalanta celebrates with Gian Piero Gasperini, Head Coach of Atalanta and teammates after scoring their side’s second goal during the Serie A match between SSC Napoli v Atalanta BC at Stadio Diego Armando Maradona on December 04, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Stiamo per affrontare una buona squadra” ha dichiarato il difensore nel corso del suo intervento. “Speriamo di fare una buona partita perché una vittoria sarebbe una grande spinta per continuare a poter pensare al quarto posto”.

Palomino dovrebbe partire titolare nella sfida contro gli azzurri, data anche l’assenza nel reparto di Toloi.

Francesco Fildi