Non ci sarà nella trasferta di Bergamo Victor Osimhen, squalificato dopo l’ammonizione rimediata nel finale della sfida contro l’Udinese al Diego Armando Maradona.

Il calciatore è di rientro dalla Nigeria dopo la delusione Mondiale e non mancano le polemiche su un presunto nuovo ritardo per il rientro in Italia.

A rivelarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’attaccante azzurro avrebbe dovuto fare rientro a Napoli già da due giorni. Tuttavia, la società azzurra – secondo la versione del quotidiano – è tranquilla, visto che Osimhen avrebbe ottenuto dei permessi per questioni burocratiche legate al passaporto. Tutto rimandato, dunque, malgrado la volontà della società di farlo rientrare nella giornata di giovedì.

Nigeria’s Victor Osimhen sings Nigeria’s national anthem during the World Cup 2022 qualifying football match between Nigeria and Ghana at the National Stadium in Abuja on March 29, 2022. (Photo by Pius Utomi EKPEI / AFP) (Photo by PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images)

“Ogni volta che va in Nigeria, il rientro di Victor diventa sempre problematico”, scrive il quotidiano, rivelando anche come la questione non sia presa benissimo dallo spogliatoio.

“Da radio spogliatoio – si legge a tal proposito – emerge qualche disappunto per il comportamento di Victor”.

Francesco Fildi