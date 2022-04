Napoli, Lozano ci sarà con l’Atalanta? La notizia da Castel Volturno

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta a Bergamo in programma domani alle ore 15.

FOTO: Imago – Napoli Lozano

Napoli, Lozano convocato per l’Atalanta

Sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno. Hirving Lozano è tornato ad allenarsi in gruppo e verosimilmente sarà a disposizione di Luciano Spalletti.

“Il gruppo dopo una prima fase di torello ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Ounas, Petagna e Meret hanno svolto personalizzato in campo.

Di Lorenzo lavoro in piscina e personalizzato in palestra. Lozano rientrato dall’impegno nazionale ha svolto l’intera seduta in gruppo”.