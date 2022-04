“Caso Osimhen: lo ha fatto il Napoli”, la rivelazione di Alvino

La vigilia di Atalanta-Napoli si è aperta con il “caso Osimhen“. La Gazzetta dello Sport ha lanciato la notizia di presunti malumori nello spogliatoio del Napoli per il ritorno in ritardo dell’attaccante nigeriano. Si è parlato di disappunto da parte di alcuni calciatori che non avrebbero gradito i continui ritardi di Osimhen ogni volta che è di ritorno dalla Nigeria.

Osimhen Nigeria (Getty Images)

Caso Osimhen: “Volontà del Napoli”, parla Alvino

Tutto falso, nessun caso, secondo Carlo Alvino. Il giornalista si è scagliato contro le voci che vorrebbero la “spaccatura” nello spogliatoio del Napoli, parlando di organizzazione totale tra società e Osimhen.

“+++È ufficiale ci temono!+++Dedicare una pagina ad un inesistente caso Osimhen è sintomo di grande debolezza! Ma non riusciranno a destabilizzarci! Osimhen, in regolare permesso concessogli dal Napoli due giorni fa, è amato da tutti i suoi compagni. Da tutti! Meditate gente!”.

