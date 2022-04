Calciomercato Napoli: doppio affare in chiusura, l’annuncio sulle cifre

Il Napoli è già molto attivo in vista della prossima sessione di calciomercato. In particolare, il club azzurro accelera per due colpi in entrata, chiacchierati già da tempo e pronti a essere blindati.

Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera: i due sono ormai da settimane nel mirino del club di De Laurentiis, che ormai ha messo la freccia per assicurarsi quelli che sono i due primi (probabili) colpi di mercato.

A confermarlo è l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, annunciando sul proprio portale, difatti, che si tratta di affari vicini alla chiusura e rivelando quelle che sono le cifre.

I dettagli

Per quanto riguardo il talento georgiano, il club azzurro ha fatto ormai la sua scelta definitiva, trovando anche il feedback positivo da parte del diretto interessato.

Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

“I dialoghi e i colloqui – si legge – sono andati avanti, dopo un incontro in Italia è stata raggiunta l’intesa sull’ingaggio. Il Napoli ha perfezionato gli accordi anche con i georgiani della Dinamo Butumi, con una valutazione del cartellino di circa 10 milioni di euro. Nei giorni scorsi Kvaratshelia si era liberato dal Rubin Kazan che chiedeva 15 milioni. Per l’esterno è pronto un quinquennale da poco più di un milione a stagione più bonus”.

In pugno anche Olivera, calciatore seguito da tempo da Cristiano Giuntoli per rinforzare l’out mancino.

“Operazione da 11-12 milioni più bonus al Getafe – spiega la medesima fonte -, con tanto d’intesa raggiunta con l’esterno uruguaiano, sulla base di 1,3-1,5 a stagione più bonus”.

Francesco Fildi