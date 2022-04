Atalanta-Napoli, Zapata convocato? Le ultime da Zingonia

Duvan Zapata è sempre più vicino al rientro. L’attaccante dell’Atalanta ha partecipato alla seduta d’allenamento pomeridiana a Zingonia nella giornata di ieri. Per lui soltanto lavoro differenziato, ma la sensazione è che la punta colombiana stia scaldando i motori per l’imminente ritorno in partita.

Zapata rientro infortunio (Getty Images)

Atalanta-Napoli: Zapata convocato

L’Atalanta ha ritrovato Duvan Zapata tra i convocati per la sfida contro il Napoli. Dopo mesi di assenza a causa del delicato infortunio muscolare, Gian Piero Gasperini ha ritrovato il suo bomber. Difficilmente partirà titolare nella sfida del Gewiss Stadium ma è una freccia in più nell’arco della Dea.

