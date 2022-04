De Maggio conferma: “Primo colpo per il Napoli! Il classe 2001 può arrivare già in estate”

Valter De Maggio, noto giornalista, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la sua trasmissione “Radio Goal” per rivelare un’importante indiscrezione di calciomercato riguardante il Napoli e il gioellino georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Napoli Kvaratskhelia

La rivelazione di De Maggio

“Il Napoli è riuscito ad opzionare l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia, classe 2001 georgiano, talento puro e sopraffino. Andrebbe a sostituire Lorenzo Insigne, destinato al Toronto. C’è l’opzione per l’estate, ma dal Napoli sono fiduciosi per perfezionare l’acquisto in maniera definitiva già questa estate”.