“Arbitraggio scandaloso!” La nazionale chiede di ripetere lo spareggio per il Mondiale

La sconfitta ai supplementari di due giorni fa contro il Camerun di Frank Anguissa (assente per infortunio) è costata cara all’Algeria, che si è ritrovata a dire addio al sogno mondiale. Tuttavia, la sfida non si è fermata sul campo: la federazione algerina ha infatti annunciato che presenterà un ricorso con l’obiettivo di rigiocare la partita.

Sotto la lente d’ingrandimento l’arbitraggio, valutato scandaloso da parte dei vertici federali algerini. Mahrez e compagni infatti si sono visti annullare ben due gol: uno durante i tempi regolamentari per fuorigioco ed un altro durante i tempi supplementari a causa di un fallo di mano. Due gol pesanti che hanno poi aperto la strada alla vittoria camerunense, culminata con il gol allo scadere dei tempi supplementari di Toko Ekambi.

FIFA Qatar 2022

“La FAF (Fédération Algérienne Football) ha presentato alla FIFA un appello contro lo scandaloso arbitraggio che ha falsificato il risultato della gara di ritorno Algeria-Camerun. La Federazione è determinata ad utilizzare tutte le strade legalmente consentite per ripristinare i propri diritti e per ripetere l’incontro in condizioni che garantiscano l’onestà e la parzialità dell’arbitraggio. La FAF chiede anche l’apertura di un’indagine da parte degli organi FIFA per far luce sull’arbitraggio della partita Algeria-Camerun”.

Questo il comunicato diramato pochi minuti fa dalla federcalcio algerina. E adesso la palla passa alla FIFA…

Michele Larosa