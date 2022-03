Report allenamento Napoli, Spalletti può sorridere: recuperato un titolare

Mancano pochi giorni alla ripresa del campionato, la Serie A è pronta a ripartire. La brutta delusione per la mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale va messa da parte e bisogna concentrarsi per il rush finale.

Il Napoli si sta allenando a Castel Volturno per preparare al meglio la sfida contro l’Atalanta di domenica. Buone notizie per Spalletti: recuperato Frank Anguissa. Questo il report allenamento pubblicato dalla società.

Anguissa Osimhen Insigne

“Petagna ha svolto terapie e lavoro in palestra. Ounas e Meret hanno svolto personalizzato in campo. Anguissa ha svolto l’intera seduta in gruppo. Fabian ha svolto lavoro in palestra. Zielinski, Rrahmani, Lobotka, Koulibaly ed Elmas sono rientrati dall’impegno con le proprie nazionali e hanno fatto lavoro di scarico”.