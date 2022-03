“Affare ai dettagli, sarà il primo acquisto del Napoli”: l’annuncio di Pedullà

Il Napoli è decisamente attento alle dinamiche di calciomercato, soprattutto per quel che riguarda l’attacco, visto che i partenopei dovranno sostituire Lorenzo Insigne. Il nome più gettonato in queste ore è quello di Khvicha Kvaratskhelia, esterno classe 2001 in forze al Rubin Kazan.

Calciomercato Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

Il giocatore, a causa del conflitto tra Russia e Ucraina che ha bloccato i campionati nei suddetti paesi, ha deciso di ritornare a giocare in prestito in Georgia – suo paese natale – fino al termine della stagione alla Dinamo Batumi. Un passaggio interlocutorio, prima dell’approdo al Napoli. Almeno è questo ciò che ha riferito Alfredo Pedullà su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato:

“Kvaratskhelia sarà il primo acquisto del Napoli, non è chiusa ma siamo ai dettagli. Ci sono stati incontri in settimana, viaggiamo verso l’accordo per questo esterno classe 2001 che sarà il sostituto di Insigne. Poi ci sarà Mathias Olivera e vedremo altre situazioni, tipo se dovessero arrivare offerte per Osimhen“.